У Джанкої "працювало" ППО: “збили” безпілотники - росЗМІ

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Уночі Telegram-канали писали про вибухи у районі Джанкоя, недалеко від якого розташована авіабаза окупантів. Також зазначалося про ймовірну “роботу” ППО

"Радника голови Криму" Олег Крючков зазначив: "Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки".