У Джанкої "працювало" ППО: “збили” безпілотники - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Джанкої, тимчасово окупований Крим, вночі було чутно вибухи. Представник гауляйтера захопленого росією українського півострова пояснив нібито роботу ППО по БПЛА, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Уночі Telegram-канали писали про вибухи у районі Джанкоя, недалеко від якого розташована авіабаза окупантів. Також зазначалося про ймовірну “роботу” ППО
"Радника голови Криму" Олег Крючков зазначив: "Безпілотник збитий у Джанкої в Криму. У кількох приватних будинках пошкоджено шибки".