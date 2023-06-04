В Джанкое "работало" ПВО: "сбили" беспилотники - росСМИ

Детали

Ночью Telegram-каналы писали о взрывах в районе Джанкоя, недалеко от которого расположена авиабаза оккупантов. Также отмечалось о вероятной “работе” ПВО

"Советника главы Крыма" Олег Крючков отметил: "Беспилотник сбит в Джанкое в Крыму. В нескольких частных домах повреждены стекла".