Крим має відчувати, що він Україна: Гуменюк про «бавовну» на півострові
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк коментуючи «бавовну» на півострові, заявила, що Крим має відчувати, що він Україна. Про це вона сказала в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Сезон триває. Крим має відчувати, що він Україна і все, що ми посіяли ми і зберемо», - сказала Гуменюк.
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У Джанкої, тимчасово окупований Крим, вночі було чутно вибухи. Представник гауляйтера захопленого росією українського півострова заявляв про нібито роботу ППО по БПЛА.
Слід додати, що неподалік Джанкоя розташована авіабаза окупантів.