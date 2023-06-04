Крим має відчувати, що він Україна: Гуменюк про «бавовну» на півострові

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«Сезон триває. Крим має відчувати, що він Україна і все, що ми посіяли ми і зберемо», - сказала Гуменюк.

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У Джанкої, тимчасово окупований Крим, вночі було чутно вибухи. Представник гауляйтера захопленого росією українського півострова заявляв про нібито роботу ППО по БПЛА.

Слід додати, що неподалік Джанкоя розташована авіабаза окупантів.