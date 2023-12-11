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Крым испытывает острую нехватку топлива, которого хватит всего на 15 дней

Киев  •  УНН

11 декабрь 2023, 16:35  •  22316 просмотра

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Крым испытывает острую нехватку топлива, запасов которого хватает лишь на 9-15 дней, в основном для военных нужд, что вызывает тревогу среди гражданского населения.

Во временно оккупированном Крыму дефицит горючего. Запасов хватит максимум на 15 дней. Тамошние российские власти о проблеме молчат. Об этом пишет УНН ссылаясь на заявление  Центра национального сопротивления.

На временно оккупированном полуострове Крым возник значительный дефицит топлива из-за больших затрат и ограниченной логистики через мост.

– говорится в сообщении партизан.

Детали

По данным Центра национального сопротивления, запасов горючего в Крыму хватает на 9-15 дней, что заставляет местную оккупационную администрацию бить тревогу. При этом, топливо в первую очередь выделяют на потребности российских военных. Потому гражданское население ощущает дефицит уже сейчас.

Центр национального сопротивления также призывает жителей Крыма сообщать о местонахождении топливных складов врага, чтобы Силы Обороны могли ускорить коллапс военных рф в регионе.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Крим відчуває гостру нестачу палива, якого вистачить лише на 15 днів
Crimea is experiencing an acute shortage of fuel, enough for only 15 days
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Крым испытывает острую нехватку топлива, которого хватит всего на 15 дней

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