Крым испытывает острую нехватку топлива, которого хватит всего на 15 дней

Во временно оккупированном Крыму дефицит горючего. Запасов хватит максимум на 15 дней. Тамошние российские власти о проблеме молчат. Об этом пишет УНН ссылаясь на заявление Центра национального сопротивления.

На временно оккупированном полуострове Крым возник значительный дефицит топлива из-за больших затрат и ограниченной логистики через мост. – говорится в сообщении партизан.

Детали

По данным Центра национального сопротивления, запасов горючего в Крыму хватает на 9-15 дней, что заставляет местную оккупационную администрацию бить тревогу. При этом, топливо в первую очередь выделяют на потребности российских военных. Потому гражданское население ощущает дефицит уже сейчас.

Центр национального сопротивления также призывает жителей Крыма сообщать о местонахождении топливных складов врага, чтобы Силы Обороны могли ускорить коллапс военных рф в регионе.