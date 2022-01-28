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Ледокол “Ноосфера” отправился в Антарктику: маршрут и научная программа первого рейса

Ледокол “Ноосфера” отправился в Антарктику: маршрут и научная программа первого рейса

Киев • УНН

 • 69321 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в свой первый рейс из Одессы в Антарктику отправился флагман украинского научного флота — научно-исследовательское судно “Ноосфера”. Это символично, ведь 28 января считается датой открытия Антарктиды, а для Украины это стало датой возвращения к исследованиям Южного океана после 20-летнего перерыва, передает УНН со ссылкой на НАНЦ.

Детали

Экипаж ледокола состоит из 26 человек — как украинских, так и иностранных специалистов, в частности, которые ранее работали на британскую антарктическую службу. Также на его борту сейчас и ученые, которые будут проводить исследования по всему маршруту “Ноосферы”.

Сперва судно ждет долгая дорога до Пунта-Аренаса (Республика Чили). Там на его борт поднимется вторая группа ученых, которые будут исследовать Южный океан, и команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, которая должна заменить нынешних зимовщиков на станции “Академик Вернадский”. Дальше путь будет лежать через пролив Дрейка на нашу станцию. Туда будут доставлены различные грузы: от годового запаса провизии до строительных материалов и техники, ведь на этот раз благодаря ледоколу грузов можно доставить больше, еще и напрямую из Украины.

После разгрузки судна в течение нескольких недель будет выполняться научная программа в атлантическом секторе Антарктики и в акватории вокруг Антарктического полуострова.

Запланировано продолжить океанографические исследования, начатые Украиной в марте-апреле 1997 и 1998 годов на научно-исследовательском судне “Эрнст Кренкель”. Работы предусмотрены на трех полигонах: полигон в близи аргентинских островов, неподалеку “Вернадского” (14 станций), Южно-шотландский полигон (21 станция на 7 разрезах), Южно-Оркнейский полигон (36 станций на 7 разрезах).

“Эти районы имеют не только сложные гидрофизические условия, формирующие систему водных масс океанов Южного полушария Земли, но и высокое биологическое многообразие. Здесь проходят основные миграционные пути криля, рыб и китов. Предполагается исследовать течения, изменения в солености и температуре различных водных масс и тому подобное.

Таким образом надеемся получить уникальные данные о том, как изменились океанографические характеристики этих ключевых точек Южного океана за прошедшие три десятилетия. Ведь именно в этой части мира зафиксирован самый быстрый темп потепления атмосферы, поэтому и океан должен реагировать на эти стремительные изменения, и важно понять как именно это происходит”, — говорится в сообщении.

В рамках упомянутых полигонов, а также на некоторых участках мониторингового полигона американской станции “Палмер”, с которой “Вернадского” связывает долгая история совместных научных проектов, запланированы биологические исследования. Они будут включать анализ микробиологических группировок, зообентоса и тому подобное. Исследователи отберут так называемое "ДНК из окружающей среды“ (это растворенное в воде ДНК всех жителей Антарктиды), по которому можно ”паспортизировать“ морских обитателей и сделать ”перепись" современного биоразнообразия Южного океана. Также для отслеживания путей миграции китов продолжится наблюдение за этими животными и “фотоохота” на их хвостики, о котором мы писали ранее.

Добавим

Отдельно следует отметить исследования содержания глобальных загрязняющих веществ, в частности ртути в донных отложениях. Отобранные во время рейса пробы будут анализироваться в лучших лабораториях ЕС на присутствие тяжелых металлов и более 67 тыс. органических веществ и продуктов их распада. Это прикладное исследование делается для определения базового уровня загрязнения Антарктиды, чтобы ограничить производство тех веществ, которые по результатам анализов окажутся наиболее распространенными и опасными.

Еще одним блоком исследований являются геологические. Планируется отбор проб донных отложений из глубоководной части Южного океана и в районе аргентинских островов для установления их гранулометрического, минерального, химического и микрофаунистического состава. Это нужно, чтобы установить основные закономерности осадконакопления в районе Мирового океана, который постоянно в течение последних нескольких миллионов лет контактировал с Антарктидой и в своих глубоководных отложениях сохранил свидетельства об интенсивности нарастания и уменьшения размеров ледового покрова Антарктиды, динамике и частоте формирования айсбергов. То есть за кернами донных отложений уточнить сложную геологическую и климатическую историю ледяного континента.

Некоторые измерения, в частности геокосмические и радиоокеанографические, будут осуществляться не только в Антарктике, но по всему маршруту судна, ибо геокосмос простирается над всей планетой.

Во время перехода высокоточные радиоприемники будут регистрировать излучение обычных широковещательных радиостанций, которое после отражения от ионосферы и океана позволит не только изучать брожение в геокосмосе на высотах в несколько сотен километров над судном, но и с помощью тех же радиоволн оценивать параметры океанских волн, направление и скорость течений в радиусе десятков километров от корабля. Вместе с показателями судовой метеостанции это позволит улучшить модели волнения поверхности моря при различных погодных условиях и лучше их спрогнозировать.

Также в рейсе откроются немалые новые возможности для пеленгации мощных молний, потому что корабль на пути в Антарктику будет двигаться именно у основных центров мировых гроз — африканского и южно-американского. Благодаря установленному на борту сверхчувствительному ДНЧ магнитометру ученые смогут следить за грозами не только из Антарктики, как они это делали в течение последних двадцати лет, но и проводить исследования непосредственно в тропических широтах. Это позволит значительно улучшить точность и качество глобальной грозопеленгации.

Планируется, что во время рейса “Ноосфера” впервые пересечет Южный полярный круг и достигнет залива Маргерит или Маргарет-Бей на западной стороне Антарктического полуострова. После завершения научной программы судно заберет участников 26-й Украинской антарктической экспедиции, которые уже почти год работают на “Вернадском”, и далее через Чили и Фолклендские острова двинется домой.

Украинские Национальные Новости

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