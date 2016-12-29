Кремль: В.Путин и Р.Эрдоган договорились не распространять перемирие в Сирии на боевиков "Исламского государства"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора договорились не распространять режим перемирия в Сирии на боевиков террористической организации "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего "Исламское государство", - говорится в тексте сообщения.
Как отметили в Кремле, стороны также выразили удовлетворение договоренностями между властями Сирии и оппозицией, которые были достигнуты при посредничестве России и Турции.
Ранее сообщалось, что В.Путин и Р.Эрдоган обсудили Сирию по телефону.