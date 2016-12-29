Кремль: В.Путін і Р.Ердоган домовилися не поширювати перемир'я у Сирії на бойовиків "Ісламської держави"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонної розмови домовилися не поширювати режим перемир’я у Сирії на бойовиків терористичної організації “Ісламська держава”, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
“Лідери висловилися за подальше зміцнення взаємодії на антитерористичному напрямі і, зокрема, відзначили, що перемир’я не розповсюджується на терористичні угруповання, насамперед “Ісламську державу”, — йдеться в тексті повідомлення.
Як відзначили у Кремлі, сторони також висловили своє задоволення від домовленостей між владою Сирії і опозицією, які були досягнуті за посередництва Росії і Туреччини.
Раніше повідомлялося, що В.Путін і Р.Ердоган обговорили Сирію по телефону.