Кремль прокомментировал фотографию Путина с наемником Вагнером
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фотографию, которая появилась в сети, на которой президент России Владимир Путин изображен вместе с наемником Дмитрием Уткиным, также известным как Вагнер, передает УНН со ссылкой на "Дождь".
"В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. Вероятно, это одна из таких фотографий ", - сказал Д.Песков.
Он также отметил, что отдельного общения во время приема ни с кем не было.
Ранее сообщалось, что в сети была опубликована фотография, на которой президент России Владимир Путин изображен в компании с наемником Дмитрием Уткиным , известным также как Вагнер, который воевал в Сирии и на Донбассе.