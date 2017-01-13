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Кремль прокомментировал фотографию Путина с наемником Вагнером

Кремль прокомментировал фотографию Путина с наемником Вагнером

Киев • УНН

 • 41467 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал фотографию, которая появилась в сети, на которой президент России Владимир Путин изображен вместе с наемником Дмитрием Уткиным, также известным как Вагнер, передает УНН со ссылкой на "Дождь".

"В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. Вероятно, это одна из таких фотографий ", - сказал Д.Песков.

Он также отметил, что отдельного общения во время приема ни с кем не было.

Ранее сообщалось, что в сети была опубликована фотография, на которой президент России Владимир Путин изображен в компании с наемником Дмитрием Уткиным , известным также как Вагнер, который воевал в Сирии и на Донбассе.

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