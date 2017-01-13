Кремль прокоментував фотографію В.Путіна з найманцем Вагнером

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував фотографію, що з’явилася в мережі, на якій президент Росії Володимир Путін зображений разом з найманцем Дмитром Уткіним, також відомим як Вагнер, передає УНН із посиланням на “Дождь”.

“У кулуарах прийому президент багато фотографувався з гостями. Імовірно, це одна з таких фотографій”, — сказав Д.Пєсков.

Він також зазначив, що окремого спілкування під час прийому ні з ким не було.

Раніше повідомлялося, що у мережі була опублікована фотографія, на якій президент Росії Володимир Путін зображений в компанії з найманцем Дмитром Уткіним, відомим також як Вагнер, який воював у Сирії та на Донбасі.

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