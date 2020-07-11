Кремень назвал условия, которые должно учесть государство, во время приема в вузы абитуриентов с ОРДЛО и Крыма

“Очевидно, что здесь надо говорить и об увеличении соответствующих квот на госзаказ и о создании необходимых условий для дальнейшего пребывания в Украине. Ведь что такое ребенок с оккупированных территорий? Он однозначно должен быть обеспечен общежитием. Однозначно, он должен быть обеспечен в том числе еще и, возможно, социальной стипендией. Понятно, что он должен осознавать, что он в Украине и должен догнать ту, возможно, образовательную пропасть, которую он испытал на оккупированных территориях. Понятно, что этот вопрос и реинтеграции, возможно, членов семьи. Не забывайте и о детях с инвалидностью. И такие дети у нас могут быть. Конечно, я хотел бы, чтобы и наши спецслужбы в этом помогали. Поскольку в СМИ есть случаи, что граждане, которые принимали участие в боевых действиях на стороне террористических организаций, могут попадать в списки соискателей образования, претендентов”, — заявил Тарас Кремень.

Он отметил, что те дети, которые оказались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, — “они наши дети”.

“Конечно, мы как представители украинского государства должны обеспечить им доступ к получению образования. Но в тот же время надо понимать, что надо создать для того соответствующие условия”, — добавил Керминь.

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Он признал, что это “очень непростая работа, потому что мы не владеем информацией, какое это количество детей, сколько детей по-настоящему сможет приехать”.

3 июля Верховная Рада приняла законодательные изменения, что, в частности, предусматривают возможность вступления ко всем украинским вузам по вступительным экзаменам (или на основе ВНО — по собственному выбору) в пределах установленных квот для абитуриентов, местом жительства которых является временно оккупированная территория и территория на линии столкновения. Ранее поступление по квоте предусматривалось только для жителей временно оккупированного Крыма и Севастополя, и только к ограниченному перечню высших учебных заведений.

8 июля правительственным решением Тарас Кремень был избран уполномоченным по защите государственного языка. На этом посту он сменил Татьяну Монахову, которая менее чем через полгода после назначения уволилась в апреле.