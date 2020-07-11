Кремень: языковой закон предусматривает бесплатные курсы украинского языка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинское языковое законодательство предусматривает открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявил в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.
“Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан”, — подчеркнул языковой омбудсмен.
Тарас Кремень сравнил бесплатные курсы украинского языка с волонтерством.
“С волонтерства мы начинали создавать ВСУ в 2014 году фактически с нуля. А сегодня мы имеем фактически одну из сильнейших армий в Европе. 2014 мы начинали в том числе с бесплатных курсов на Майдане по изучению украинского языка”, — отметил уполномоченный по защите государственного языка.
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21 июня 2019 года в Конституционный суд Украины поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности закона о функционировании украинского языка как государственного. Авторы ходатайства утверждают, что закон не соответствует части положений Конституции Украины, поскольку, по их мнению, направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам.
Как пишет издание, большинство экспертов предоставили в Конституционный суд выводы, в которых указывают, что закон о функционировании украинского языка не является дискриминационным в отношении национальных меньшинств.
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7 июля на заседании Конституционного суда по рассмотрению представления Вениславский заявил, что президент Владимир Зеленский считает, что оснований для признания неконституционным закона о функционировании украинского языка как государственного нет.