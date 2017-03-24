Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных мультивиз
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных шенгенских мультивиз. Об этом сообщает ОО "Европа без барьеров" со ссылкой на официальную статистику, опубликованную на сайте Еврокомиссии, передает УНН.
Отмечается, что 817 тыс., что составляет 59,9% от всех полученных в 2016 году украинцами Шенгенских виз, были с возможностью мультивыезда.
Чаще всего на мультивизы везло визовым заявителям Нидерландов (82,1%), Литвы (78,1%), Польши (76%) и Венгрии (61,5%). Наименьший показатель выданных украинцам мультивиз был зафиксирован в консульских учреждениях Финляндии (17%), Франции (20,7%), Испании (26,8%) и Чехии (28%).
В целом в 2016 году украинские граждане чаще обращались за шенгенскими визами и получили на 15% больше виз, чем в 2015 году. Всего украинцам было выдано 1,36 млн краткосрочных виз в страны Шенгена.
Лидером по количеству обращений остается Польша, консульские учреждения которой за 2016 г. выдали украинцам 560 тыс. виз, что на 22% больше, чем в 2015 г. Также, в пятерку лидеров по количеству обращений вошли Венгрия (115 800 виз), Германия (98 700), Литва (88 900) и Испания (88,1 тысячи). Традиционно, реже всего украинцы обращались за визами в Словению и Норвегию.
Общий показатель отказов в шенгенских визах за год снизился с 3,4% до 3,2%. Реже всего украинцам отказывали консульские учреждения Литвы - всего 0,2% заявителям (167 человек в год). Также довольно редко украинским гражданам отказывали в Шенгенских визах учреждения Австрии (0,9% заявителей), Латвии (1,1%), Словении (1,5%) и Венгрии (1,8%).
Чаще всего в 2016 году, по данным Еврокомиссии, украинцам отказывали консульские учреждения Чехии - 6,5% заявителей (5 700 человек) получили отказ. При этом, в 2015 году показатель отказов этой страны составлял лишь 4,3%. Традиционно высокий уровень отказов в шенгенских визах был зафиксирован в консульских учреждениях Нидерландов (6,2% отказов) и Бельгии (6,2%). Тем не менее, по сравнению с 2015 годом эти страны отказывали украинцам реже, например, в 2015 г. Нидерланды отказали рекордным 7,5% украинских заявителей.
Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.