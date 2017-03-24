Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных мультивиз

ukru
Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51163 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107597 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122990 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182178 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132823 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126411 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118523 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106597 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107621 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103942 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

Сибига в Джидде подарил Рубио икону, выполненную на ящике из-под патронов

12 марта, 03:02 • 100484 просмотра
как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

как в россии отреагировали на возможное прекращение огня - анализ ISW

12 марта, 03:57 • 81347 просмотра
В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

В Британии нашли похищенную в Италии в 1973 году картину Антонио Соларио, но владелица не хочет с ней расставаться

04:24 • 94647 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 104728 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

05:54 • 102030 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 132058 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 167108 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 175303 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 171214 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 170146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 120072 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 129420 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 135497 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 135234 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 139515 просмотра
Актуальное
Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных мультивиз

Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных мультивиз

Киев  •  УНН

 • 11661 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных шенгенских мультивиз. Об этом сообщает ОО "Европа без барьеров" со ссылкой на официальную статистику, опубликованную на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

Отмечается, что 817 тыс., что составляет 59,9% от всех полученных в 2016 году украинцами Шенгенских виз, были с возможностью мультивыезда.

Чаще всего на мультивизы везло визовым заявителям Нидерландов (82,1%), Литвы (78,1%), Польши (76%) и Венгрии (61,5%). Наименьший показатель выданных украинцам мультивиз был зафиксирован в консульских учреждениях Финляндии (17%), Франции (20,7%), Испании (26,8%) и Чехии (28%).

В целом в 2016 году украинские граждане чаще обращались за шенгенскими визами и получили на 15% больше виз, чем в 2015 году. Всего украинцам было выдано 1,36 млн краткосрочных виз в страны Шенгена.

Лидером по количеству обращений остается Польша, консульские учреждения которой за 2016 г. выдали украинцам 560 тыс. виз, что на 22% больше, чем в 2015 г. Также, в пятерку лидеров по количеству обращений вошли Венгрия (115 800 виз), Германия (98 700), Литва (88 900) и Испания (88,1 тысячи). Традиционно, реже всего украинцы обращались за визами в Словению и Норвегию.

Общий показатель отказов в шенгенских визах за год снизился с 3,4% до 3,2%. Реже всего украинцам отказывали консульские учреждения Литвы - всего 0,2% заявителям (167 человек в год). Также довольно редко украинским гражданам отказывали в Шенгенских визах учреждения Австрии (0,9% заявителей), Латвии (1,1%), Словении (1,5%) и Венгрии (1,8%).

Чаще всего в 2016 году, по данным Еврокомиссии, украинцам отказывали консульские учреждения Чехии - 6,5% заявителей (5 700 человек) получили отказ. При этом, в 2015 году показатель отказов этой страны составлял лишь 4,3%. Традиционно высокий уровень отказов в шенгенских визах был зафиксирован в консульских учреждениях Нидерландов (6,2% отказов) и Бельгии (6,2%). Тем не менее, по сравнению с 2015 годом эти страны отказывали украинцам реже, например, в 2015 г. Нидерланды отказали рекордным 7,5% украинских заявителей.

Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы