Страны Шенгена установили новый рекорд для Украины по количеству выданных мультивиз

Отмечается, что 817 тыс., что составляет 59,9% от всех полученных в 2016 году украинцами Шенгенских виз, были с возможностью мультивыезда.

Чаще всего на мультивизы везло визовым заявителям Нидерландов (82,1%), Литвы (78,1%), Польши (76%) и Венгрии (61,5%). Наименьший показатель выданных украинцам мультивиз был зафиксирован в консульских учреждениях Финляндии (17%), Франции (20,7%), Испании (26,8%) и Чехии (28%).

В целом в 2016 году украинские граждане чаще обращались за шенгенскими визами и получили на 15% больше виз, чем в 2015 году. Всего украинцам было выдано 1,36 млн краткосрочных виз в страны Шенгена.

Лидером по количеству обращений остается Польша, консульские учреждения которой за 2016 г. выдали украинцам 560 тыс. виз, что на 22% больше, чем в 2015 г. Также, в пятерку лидеров по количеству обращений вошли Венгрия (115 800 виз), Германия (98 700), Литва (88 900) и Испания (88,1 тысячи). Традиционно, реже всего украинцы обращались за визами в Словению и Норвегию.

Общий показатель отказов в шенгенских визах за год снизился с 3,4% до 3,2%. Реже всего украинцам отказывали консульские учреждения Литвы - всего 0,2% заявителям (167 человек в год). Также довольно редко украинским гражданам отказывали в Шенгенских визах учреждения Австрии (0,9% заявителей), Латвии (1,1%), Словении (1,5%) и Венгрии (1,8%).

Чаще всего в 2016 году, по данным Еврокомиссии, украинцам отказывали консульские учреждения Чехии - 6,5% заявителей (5 700 человек) получили отказ. При этом, в 2015 году показатель отказов этой страны составлял лишь 4,3%. Традиционно высокий уровень отказов в шенгенских визах был зафиксирован в консульских учреждениях Нидерландов (6,2% отказов) и Бельгии (6,2%). Тем не менее, по сравнению с 2015 годом эти страны отказывали украинцам реже, например, в 2015 г. Нидерланды отказали рекордным 7,5% украинских заявителей.

Как сообщал УНН, Европейский парламент собирается 6 апреля голосовать по вопросу о предоставлении права на безвизовые поездки в страны Евросоюза украинцам.