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Країни Шенгену встановили новий рекорд для України за кількістю виданих мультивіз

Країни Шенгену встановили новий рекорд для України за кількістю виданих мультивіз

Київ • УНН

 • 11661 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Країни Шенгену встановили новий рекорд для України за кількістю виданих Шенгенських мультивіз. Про це повідомляє ГО "Європа без бар’єрів" з посиланням на офіційну статистику, оприлюднену на сайті Єврокомісії, передає УНН.

Зазначається, що 817 тисяч, що складає 59,9% від усіх отриманих у 2016 році українцями Шенгенських віз, були з можливістю мультив’їзду.

Найчастіше на мультивізи таланило візовим заявникам Нідерландів (82,1%), Литви (78,1%), Польщі (76%) та Угорщини (61,5%). Найменший показник виданих українцям мультивіз було зафіксовано у консульських установах Фінляндії (17%), Франції (20,7%), Іспанії (26,8%) та Чехії (28 %).

Загалом у 2016 році українські громадяни частіше звертались за Шенгенськими візами та отримали на 15% більше віз, ніж у 2015 році. Всього українцям було видано 1,36 млн короткострокових віз до країн Шенгену.

Лідером за кількістю звернень залишається Польща, консульські установи якої за 2016 рік видали українцям 560 тисяч віз, що на 22% більше, ніж у 2015. Також, до п’ятірки лідерів за кількістю звернень увійшли Угорщина (115,8 тисяч віз), Німеччина (98,7 тисяч), Литва (88,9 тисяч) та Іспанія (88,1 тисяча). Традиційно, найрідше українці зверталися за візами до Словенії та Норвегії.

Загальний показник відмов у Шенгенських візах за рік знизився з 3,4% до 3,2%. Найрідше українцям відмовляли консульські установи Литви – всього 0,2% заявникам (167 осіб за рік). Також доволі рідко українським громадянам відмовляли у Шенгенських візах установи Австрії (0,9% заявників), Латвії (1,1%), Словенії (1,5%) та Угорщини (1,8%).

Найчастіше у 2016 році, за даними Єврокомісії, українцям відмовляли консульські установи Чехії – 6,5% заявників (5,7 тисяч осіб) отримали відмову. При цьому, у 2015 році показник відмов цієї країни складав лише 4,3%. Традиційно високий рівень відмов у Шенгенських візах було зафіксовано у консульських установах Нідерландів (6,2% відмов) та Бельгії (6,2%). Тим не менше, у порівнянні з 2015 роком ці країни відмовляли українцям рідше, наприклад, у 2015 Нідерланди відмовили рекордним 7,5% українських заявників.

Як повідомляв УНН, Європайський парламент збирається 6 квітня голосувати щодо питання про надання права на безвізові поїздки до країн Євросоюзу українцям.

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