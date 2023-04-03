Страны ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти на 1,65 млн баррелей в сутки - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Страны ОПЕК+ начинают сокращать добычу нефти на 1,65 млн баррелей в сутки. Решение является превентивной мерой и должно поддержать стабильность на рынке, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В понедельник выросли цены на нефть после того, как Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК+ объявили о неожиданном сокращении добычи.
Это произошло за день до заседания министерской группы ОПЕК+, в которую входят Саудовская Аравия и россия. Последняя как ожидалось, будет придерживаться уже достигнутого уровня сокращения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.
Такие сокращения могут поднять цены на нефть на 10 долларов за баррель, заявил в воскресенье глава инвестиционной компании Pickering Energy Partners.
В Goldman Sachs повысили свои прогнозы до 95 долларов за баррель к концу года и до 100 долларов за баррель на 2024 год.
Дополнение
Саудовская Аравия заявила в воскресенье, что сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день с мая до конца 2023 года.