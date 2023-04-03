Країни ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти на 1,65 млн барелів за добу — Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Країни ОПЕК+ починають скорочувати видобуток нафти на 1,65 млн барелів за добу. Рішення є превентивним заходом і має підтримати стабільність на ринку, передає УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
В понеділок зросли ціни на нафту після того, як Саудівська Аравія та інші виробники нафти ОПЕК+ оголосили про несподіване скорочення видобутку.
Це відбулося за день до засідання міністерської групи ОПЕК+, до якої входять Саудівська Аравія і росія. Остання як очікувалося, дотримуватиметься вже досягнутого рівня скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу до кінця 2023 року.
Такі скорочення можуть підняти ціни на нафту на 10 доларів за барель, заявив у неділю голова інвестиційної компанії Pickering Energy Partners.
У Goldman Sachs підвищили свої прогнози до 95 доларів за барель до кінця року і до 100 доларів за барель на 2024 рік.
Доповнення
Саудівська Аравія заявила в неділю, що скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на день із травня до кінця 2023 року.