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Країни ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти на 1,65 млн барелів за добу — Reuters

Країни ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти на 1,65 млн барелів за добу — Reuters

Київ • УНН

 • 879440 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Країни ОПЕК+ починають скорочувати видобуток нафти на 1,65 млн барелів за добу. Рішення є превентивним заходом і має підтримати стабільність на ринку, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

В понеділок зросли ціни на нафту після того, як Саудівська Аравія та інші виробники нафти ОПЕК+ оголосили про несподіване скорочення видобутку.

Це відбулося за день до засідання міністерської групи ОПЕК+, до якої входять Саудівська Аравія і росія. Остання як очікувалося, дотримуватиметься вже досягнутого рівня скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на добу до кінця 2023 року.

Такі скорочення можуть підняти ціни на нафту на 10 доларів за барель, заявив у неділю голова інвестиційної компанії Pickering Energy Partners.

У Goldman Sachs підвищили свої прогнози до 95 доларів за барель до кінця року і до 100 доларів за барель на 2024 рік.

Доповнення

Саудівська Аравія заявила в неділю, що скоротить видобуток нафти на 500 000 барелів на день із травня до кінця 2023 року.

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