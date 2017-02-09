Страны НАТО подтвердили невозможность снятия санкций с РФ без выполнения минских соглашений

"Вчера в связи с недавним обострением в Авдеевке состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне постоянных представителей в Альянсе. В итоге: все страны Альянса выразили единодушную поддержку Украины, территориальной целостности и суверенитета нашего государства. У стран-членов НАТО нет сомнений в том, что именно Россия и ее приспешники ответственны за эскалацию ситуации безопасности на Донбассе. Союзники подтвердили, что отмена санкций против России невозможна, потому что не выполняются минские договоренности, что является единственным путем решения конфликта. Именно поэтому НАТО будет продолжать политическое давление на Россию, сомнений по этому поводу не будет", - отметила она.

По словам И.Климпуш-Цинцадзе, в НАТО отметили видимые результаты реформ в Украине.

"Члены Альянса считают, что такой обмен информацией с Украиной является чрезвычайно важным. Сегодня вместе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом встретимся с руководством НАТО в Брюсселе", - добавила вице-премьер.

Напомним, В.Гройсман 9 февраля совершит визит в штаб-квартиру НАТО.