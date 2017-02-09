Країни НАТО підтвердили неможливість зняття санкцій з РФ без виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У країн-членів НАТО немає сумнівів щодо того, що саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі, вони підтвердили неможливість зняття санкцій з РФ без виконання мінських угод. Про це за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО у зв'язку з недавнім загостренням у Авдіївці повідомила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе у Facebook, передає УНН.
"Вчора у зв'язку з недавнім загостренням у Авдіївці відбулося засідання Комісії Україна-НАТО на рівні постійних представників у Альянсі. У підсумку: усі країни Альянсу висловили одностайну підтримку України, територіальній цілісності та суверенітету нашої держави. У країн-членів НАТО нема сумнівів щодо того, що саме Росія та її поплічники відповідальні за ескалацію безпекової ситуації на Донбасі. Союзники підтвердили, що відміна санкцій проти Росії неможлива, бо не виконуються мінські домовленості, які є єдиним шляхом вирішення конфлікту. Саме тому НАТО продовжуватиме політичний тиск на Росію, хитання з цього приводу не буде", - зазначила вона.
Зі слів І.Климпуш-Цинцадзе, у НАТО також відзначили видимі результати реформ в Україні.
"Члени Альянсу вважають, що такий обмін інформацією з Україною є надзвичайно важливим. Сьогодні разом з Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом зустрінемося з керівництвом Альянсу в Брюсселі", - додала віце-прем'єр.
Нагадаємо, В.Гройсман 9 лютого здійснить візит до штаб-квартири НАТО.