Страны G7 напомнили, что срок действия санкций против РФ зависит от выполнения минских соглашений

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48373 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104345 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160456 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118329 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117616 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113145 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104681 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107182 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103664 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154663 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Страны G7 напомнили, что срок действия санкций против РФ зависит от выполнения минских соглашений

Страны G7 напомнили, что срок действия санкций против РФ зависит от выполнения минских соглашений

Киев  •  УНН

 • 10049 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Страны "Большой семерки" заявили, что срок действия санкций против Российской Федерации напрямую зависит от полной реализации ею минских соглашений, передает УНН со ссылкой на совместное коммюнике стран G7.

"Мы подчеркиваем нашу приверженность имплементации минских соглашений для достижения мирного, стабильного и прочного урегулирования конфликта в восточной части Украины... Мы призываем все стороны предпринять конкретные шаги, которые приведут к полному прекращению огня, предусматренные минскими соглашениями. В частности, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов, чтобы они выполняли свои обязательства", - говорится в заявлении.

Кроме того, говорится о том, что на России лежит ответственность в урегулировании конфликта в Украине и то, что поведение России пока не соответствует никаким правилам и международным принципам.

"Мы по-прежнему едины в использовании широкого спектра инструментов внешней политики, в том числе ограничительных мер и санкций, с целью убедить Россию вернуться на путь всеобщего уважения этих принципов ... Напомним, что срок действия санкций напрямую связан с полной реализации Россией своих обязательств согласно минским соглашениям и уважением суверенитета Украины", - отмечается в коммюнике.

Как сообщал УНН, 11 апреля министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) не смогли договориться о введении новых санкций против Российской Федерации.

Украинские Национальные Новости

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