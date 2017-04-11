Страны G7 напомнили, что срок действия санкций против РФ зависит от выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Страны "Большой семерки" заявили, что срок действия санкций против Российской Федерации напрямую зависит от полной реализации ею минских соглашений, передает УНН со ссылкой на совместное коммюнике стран G7.
"Мы подчеркиваем нашу приверженность имплементации минских соглашений для достижения мирного, стабильного и прочного урегулирования конфликта в восточной части Украины... Мы призываем все стороны предпринять конкретные шаги, которые приведут к полному прекращению огня, предусматренные минскими соглашениями. В частности, мы ожидаем, что Россия выполнит свои обязательства и использует свое влияние на сепаратистов, чтобы они выполняли свои обязательства", - говорится в заявлении.
Кроме того, говорится о том, что на России лежит ответственность в урегулировании конфликта в Украине и то, что поведение России пока не соответствует никаким правилам и международным принципам.
"Мы по-прежнему едины в использовании широкого спектра инструментов внешней политики, в том числе ограничительных мер и санкций, с целью убедить Россию вернуться на путь всеобщего уважения этих принципов ... Напомним, что срок действия санкций напрямую связан с полной реализации Россией своих обязательств согласно минским соглашениям и уважением суверенитета Украины", - отмечается в коммюнике.
Как сообщал УНН, 11 апреля министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) не смогли договориться о введении новых санкций против Российской Федерации.