Країни G7 нагадали, що термін дії санкцій проти Росії залежить від виконання мінських угод – заява

“Ми підкреслюємо нашу відданість імплементації мінських угод для досягнення мирного, сталого і міцного врегулювання конфлікту в східній частині України... Ми закликаємо всі сторони зробити конкретні кроки, які приведуть до повного припинення вогню, що передбачаються мінськими угодами. Зокрема, ми очікуємо, що Росія виконає свої зобов’язання і використає свій вплив на сепаратистів, щоб вони виконували свої зобов’язання”, — йдеться в спільній заяві.

Окрім того, йдеться про те, що на Росії лежить відповідальність у врегулюванні конфлікту в Україні і те, що поведінка Росії наразі не відповідає ніяким правилам та міжнародним принципам.

“Ми як і раніше єдині в використанні широкого спектра інструментів зовнішньої політики, в тому числі обмежувальних заходів і санкцій, з метою переконати Росію повернутися на шлях загальної поваги цих принципів... Нагадаємо, що термін дії санкцій напряму пов’язаний з повною реалізацію Росією своїх зобов’язань згідно з мінськими угодами і повагою суверенітету України”, — зазначається в комюніке.

Як повідомляв УНН, 11 квітня міністри закордонних справ країн “Великої сімки” (G7) не змогли домовитися про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації.