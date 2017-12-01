Каждый шестой ВИЧ-инфицированный украинец не обращается за медпомощью

"Несмотря на успехи, достигнутые в борьбе с этой болезнью, сегодня в Украине около 250 000 человек живут с вирусом иммунодефицита человека, и мы ежегодно теряем тысячи украинцев в результате этой болезни", - сообщила она во время выступления.

По ее словам, в последние годы Украине удалось достичь значительных успехов в борьбе с этой болезнью, но среди больных проблемы стегматизации и дискриминации остаются актуальными.

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"Одному из 12 человек, живущих с вирусом иммунодефицита, было отказано в медицинской помощи из-за их диагноза ВИЧ. Один из 6 человек не обращаются за медицинской помощью из-за опасений стегматизации и дискриминации", - отметила посол.

Она также подчеркнула важную роль помощи США в борьбе и профилактике заболеваний ВИЧ в Украине.

"С 2003 года правительство Соединенных Штатов Америки оказывает помощь украинской стороне в борьбе с ВИЧ и СПИДом в Украине, за это время общий объем этой помощи составил более 200 млн долларов", - сказала М.Йованович.

Указанные средства идут на профилактику, диагностику заболевания и помощь инфицированным, рассказала она.

Напомним, только 43 процента всех детей в возрасте до 15 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), имели в 2016 году доступ к антиретровирусной терапии. Среди взрослых доступ к лечению имеют 54 процента.