Кожен шостий ВІЛ-інфікований українець не звертається по меддопомогу

“Незважаючи на успіхи, досягнуті в боротьбі з цією хворобою, сьогодні в Україні близько 250 тисяч людей живуть з вірусом імунодефіциту людини, і ми щороку втрачаємо тисячі українців в результаті цієї хвороби”, — повідомила вона під час виступу.

За її словами, в останні роки Україні вдалось досягти значних успіхів в боротьбі з цією хворобою, але серед хворих проблеми стегматизації та дискримінації залишаються актуальною.

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“Одному з 12 людей, які живуть з вірусом імунодефіциту, було відмовлено в медичній допомозі через їх діагноз на ВІЛ. Один з 6 людей не звертались по медичну допомогу через побоювання стегматизації і дискримінацію”, — зазначила посол.

Вона також підкреслила важливу роль допомоги США у боротьбі та профілактиці захворювань на ВІЛ в Україні.

“З 2003 року уряд Сполучених штатів Америки надає допомогу українській стороні у боротьбі з ВІЛ і СНІДом в Україні, за цей час загальний обсяг цієї допомоги склав понад 200 млн долларів”, — сказала М.Йованович.

Зазначені кошти йдуть на профілактику, діагностику захворювання та допомогу інфікованим, розповіла вона.

Нагадаємо, лише 43 відсотки усіх дітей віком до 15 років, інфікованих вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), мали у 2016 році доступ до антиретровірусної терапії. Серед дорослих доступ до лікування мають 54 відсотки