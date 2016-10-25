Каждый десятый из выпущенных за "законом Савченко" повторно совершил тяжкое преступление - В.Троян

"Сейчас уже вышло (на свободу - ред.) до 9 тысяч человек. Нами задержаны уже за совершение тяжких, особо тяжких преступлений около 900 человек. Арестована из них уже половина, уже сидят, назад в тюрьмы их отправили. Ну основных - это 22 убийства, 67 разбоев. Убийств уже больше, мы просто говорим о конкретных 22 убийствах, а эпизодов там больше. И такие вещи влияют. Я никогда не хвалил, не говорил, что мы супер работаем, но мы работаем очень сильно интенсивно, без выходных . Это наши недоработки, что мы еще не всех поймали. Это я точно понимаю ", - рассказал он.

Кроме того, В.Троян объяснил рост уровня преступности в Украине.

"Закон Савченко" влияет на криминоген очень сильно ... Основной фактор, который влияет на 90% в стране - это социально-экономическая составляющая. Мы с этим спорить не будем. Главный и он сейчас действительно влияет. Люди стали бедными ", - подчеркнул он.

"Яркий вам пример один. Он сложен для восприятия. Я никогда не любил такие вещи говорить вслух, но их нужно уже сейчас говорить. Кировоград. Маньяка выпустили раньше - он убил девочку до этого, изнасиловал и ограбил. Сейчас он вышел раньше срока. Итог прост - мы потеряли троих детей. Мы точно знаем, мы уже его арестовали. Но троих детей мы не вернем. Это и ответственность за те 22 убийства, которую должен каждый депутат осознавать. Это те 22 - что мы доказали. И они еще больше будут выходить. Мы же должны, мы полиция, мы ... вообще правительство должно работать на профилактику, на опережение, мы не должны наоборот давать им еще больше возможностей ", - добавил В.Троян.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что одним из факторов нестабильности в стране стал так называемый "закон Савченко". Этот закон предусматривает освобождение из тюрем почти 50 тысяч осужденных преступников.