Кожен десятий із випущених за "законом Савченко" повторно скоїв важкий злочин – В.Троян

"Зараз уже вийшло (на свободу – ред.) до 9000 осіб. Нами затримано вже за скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів близько 900 осіб. Заарештована з них вже половина, вже сидять, назад до в'язниць їх відправили. Ну основних – це 22 вбивства, 67 розбоїв. Вбивств вже більше, ми просто говоримо про конкретні 22 вбивства, а епізодів там більше. І такі речі впливають. Я ніколи не хвалив, не говорив, що ми супер працюємо, але ми працює дуже сильно інтенсивно, без вихідних. Це наше недопрацювання, що ми їх ще не всіх спіймали. Це я точно розумію", – розповів він.

Крім того, В.Троян пояснив зростання рівня злочинності в Україні.

"Закон Савченко" впливає на криміноген дуже сильно... Основний чинник, який впливає на 90% у країні – це соціально-економічна складова. Ми з цим сперечатися не будемо. Найголовніший і він зараз дійсно впливає. Люди стали бідними", – наголосив він.

"Яскравий вам приклад один. Він складний для сприйняття. Я ніколи не любив такі речі говорити вголос, але їх потрібно вже тепер говорити. Кіровоград. Маніяка випустили раніше – він убив дівчинку до цього, зґвалтував і пограбував. Зараз він вийшов раніше терміну. Підсумок простий – ми втратили трьох дітей. Ми точно знаємо, ми вже його заарештували. Але трьох дітей ми не повернемо. Це є та відповідальність за ті 22 вбивства, яку повинен кожен депутат усвідомлювати. Це ті 22 – що ми довели. І вони ще більше будуть виходити. Ми ж повинні, ми поліція, ми ... взагалі уряд повинен працювати на профілактику, на випередження, ми не повинні навпаки давати їм ще більше можливостей", – додав В.Троян.

Нагадаємо, раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що одним із факторів нестабільності у країні став так званий "закон Савченко". Цей закон передбачає звільнення із в’язниць майже 50 тисяч засуджених злочинців.