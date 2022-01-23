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15 марта, 19:03 • 106722 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143447 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123585 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117088 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104883 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101505 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93153 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124198 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127312 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Коваленко помог итальянскому клубу выиграть третий раз подряд в Серии А

Коваленко помог итальянскому клубу выиграть третий раз подряд в Серии А

Киев • УНН

 • 21046 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В 23-м туре итальянской Серии А ФК “Специя” полузащитника сборной Украины Виктора Коваленко на своем стадионе принимала “Сампдорию”. Об этом говорится на сайте УАФ, передает УНН.

Детали

Украинец вышел в стартовом составе и отыграл до 64-й минуты встречи, которая закончилась победой его команды со счетом 1:0. Эта победа стала уже третьей подряд для хозяев в турнире.

Сейчас, имея в активе 25 очков, “Специя” занимает 14-е место в турнирной таблице элитного дивизиона чемпионата Италии.
Стоит отметить, что в других поединках “Кальяри” расписали мировую с “Фиорентиной” (1:1), а “Рома” обыграла “Эмполи” (4:2).

Что предшествовало этому

“Металлист” усилился полузащитником сборной Эквадора.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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