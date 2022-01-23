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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 75824 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Коваленко допоміг італійському клубу виграти втретє поспіль в Серії А

Коваленко допоміг італійському клубу виграти втретє поспіль в Серії А

Київ • УНН

 • 21047 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У 23-му турі італійської Серії А ФК “Спеція” півзахисника збірної України Віктора Коваленка на власному стадіоні приймала “Сампдорію”. Про це сказано на сайті УАФ, передає УНН.

Деталі

Українець вийшов у стартовому складі й відіграв до 64-ї хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0. Ця перемога стала вже третьою поспіль для господарів у турнірі.

Наразі, маючи в активі 25 очок, “Спеція” посідає 14-е місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.
Варто відзначити, що в інших поєдинках “Кальярі” розписали мирову із “Фіорентиною” (1:1), а “Рома” обіграла “Емполі” (4:2).

Що передувало цьому

“Металіст” підсилився півзахисником збірної Еквадору.

Українські Національні Новини

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