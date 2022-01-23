Коваленко допоміг італійському клубу виграти втретє поспіль в Серії А

Деталі

Українець вийшов у стартовому складі й відіграв до 64-ї хвилини зустрічі, що закінчилася перемогою його команди з рахунком 1:0. Ця перемога стала вже третьою поспіль для господарів у турнірі.

Наразі, маючи в активі 25 очок, “Спеція” посідає 14-е місце в турнірній таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Варто відзначити, що в інших поєдинках “Кальярі” розписали мирову із “Фіорентиною” (1:1), а “Рома” обіграла “Емполі” (4:2).

Що передувало цьому

“Металіст” підсилився півзахисником збірної Еквадору.