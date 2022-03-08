Косюк поблагодарил коллектив МХП за то, что кормят страну

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"Я каждый день бываю на предприятиях МХП и собственными глазами вижу: работа кипит в цехах, во вновь созданном штабе помощи, в каждом авто, которое везет продукты людям. Наши работники делают все, чтобы украинцы имели достаточно еды. 4000 тонн благотворительной продукции на более чем 200 млн грн. Именно столько бесплатной продукции от МХП и Благотворительного фонда "МХП-Общине" получили ВСУ, полиция и территориальные обороны в горячих точках страны, больницы и роддома, детские дома и центры для пожилых людей, населения в критической ситуации и граждане, которые вынуждены были покинуть свои дома. Благотворительная и вовремя доставленная еда - это наш вклад в победу!",- отметил Косюк.

Он поблагодарил работников компании, которые независимо от "мирных" должностей сегодня готовы быть грузчиками, координаторами, фасовщиками.

"Благодарен водителям, которые едут в опасные регионы! Благодарен волонтерам, которые сегодня становятся бок о бок с людьми МХП ради помощи другим! Вместе победим! Слава Украине и ВСУ", - сказал он.

Справка

МХП — вертикально интегрированный холдинг, лидер украинской аграрной индустрии с акционерным капиталом и зарубежными производственными активами на Балканах. Самый популярный бренд в Украине курятина "Наша ряба".