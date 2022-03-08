Косюк подякував колективу МХП за те, що годують країну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Компанія МХП Юрія Косюка передала на потреби людей чотири тисячі тонн благодійної продукції, повідомляє УНН.
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"Я щодня буваю на підприємствах МХП й на власні очі бачу: робота кипить у цехах, у новоствореному штабі допомоги, у кожному авто, що везе продукти людям. Наші працівники роблять усе, щоб українці мали вдосталь їжі. 4000 тонн благодійної продукції на більше ніж 200 млн грн. Саме стільки безкоштовної продукції від МХП та Благодійного фонду "МХП-Громаді" отримали ЗСУ, поліція й територіальні оборони в гарячих точках країни, лікарні й пологові, дитячі будинки та центри для літніх людей, населення в критичній ситуації та громадяни, які змушені були залишити свої домівки. Благодійна і вчасно доставлена їжа – це наш внесок у Перемогу!", - зазначив Косюк.
Він подякував працівникам компанії, які незалежно від "мирних" посад сьогодні готові бути вантажниками, координаторами, фасувальниками.
"Вдячний водіям, які їдуть в небезпечні регіони! Вдячний волонтерам, які сьогодні стають пліч-о-пліч з людьми МХП заради допомоги іншим! Разом переможемо! Слава Україні та ЗСУ", - сказав він.
Довідка
МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами на Балканах. Найпопулярніший бренд в Україні курятина “Наша ряба”.