Костариканец Дж.Мойя покинул состав ФК "Звезда"

Дж.Мойя присоединился к команде в сентябре 2016 года. В официальных матчах в составе кропивничан 24-летний игрок дебютировал 11 сентября 2016 года в домашнем поединке против львовских "Карпат", выйдя на замену в том матче. Всего же в футболке "Звезды" провел 12 игр, забил 2 гола.

Напомним, ФК "Звезда" потерпел поражение в результативной игре с болгарским "Берое" .

Как сообщал УНН, "Звезда" подписала бразильского полузащитника Бруно Виейра де Соуза.