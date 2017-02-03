Костариканец Дж.Мойя покинул состав ФК "Звезда"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Коста-риканский нападающий Джонатан Алонсо Мойя Агилар больше не игрок «Звезды». Соглашение с нападающим было досрочно расторгнуто и нападающий покинул расположение команды, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба с Кропивницкого.
Дж.Мойя присоединился к команде в сентябре 2016 года. В официальных матчах в составе кропивничан 24-летний игрок дебютировал 11 сентября 2016 года в домашнем поединке против львовских "Карпат", выйдя на замену в том матче. Всего же в футболке "Звезды" провел 12 игр, забил 2 гола.
Напомним, ФК "Звезда" потерпел поражение в результативной игре с болгарским "Берое" .
Как сообщал УНН, "Звезда" подписала бразильского полузащитника Бруно Виейра де Соуза.