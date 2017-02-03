Костариканець Дж.Мойя покинув склад ФК "Зірка"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Коста-риканський нападник Джонатан Алонсо Мойя Агілар більше не гравець "Зірки". Угода з нападником була достроково розірвана і виконавець залишив розташування команди, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу із Кропивницького.
Дж.Мойя приєднався до команди у вересні 2016 року. В офіційних матчах у складі кропивничан 24-річний гравець дебютував 11 вересня 2016 року в домашньому поєдинку проти львівських "Карпат", вийшовши на заміну в тому матчі. Загалом же у футболці "Зірки" провів 12 ігор, забив 2 голи.
Нагадаємо, ФК "Зірка" зазнав поразки у результативній грі із болгарським "Бероє".
Як повідомляв УНН, "Зірка" підписала бразильського півзахисника Бруно Вієйру де Соузу.