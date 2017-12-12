Космонавты во время экспедиции проведут теннисный матч в космосе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Американский астронавт Эндрю Джей Фьюстел запланировал проведение теннисного матча в космосе, сообщает УНН со ссылкой Tennis World и Ассоциации тенниса США (USTA).
Поединок запланирован на 9 марта 2018 года в рамках проекта Net Generaton. Одним из участников мероприятия станет американский космонавт NASA Эндрю Джей Фьюстел, который давно увлекается этим видом спорта.
Также с американцем на Международную космическую станцию должен отправиться его соотечественник Рики Арнольд, а также россиянин Олег Артемьев. Эндрю Джей предложил разнообразить полугодовое пребывание на орбите Земли теннисом. О чем и сказал своим коллегам прямо во время последней пресс-конференции, организованной NASA.
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"Теннис - моя любовь. Он пришел в мою жизнь после того, как я встретил жену. Она из семьи фанатов этого вида спорта. Это отразилось на мне и моих детях", - отметил Фьюстел.
Примечательно, что специально для такого поединка в USTA разрабатываются мини-ракетки, которыми можно будет пользоваться в скафандрах.
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Указано, что это мероприятие будет направлена для популяризации данного вида спорта в мире.