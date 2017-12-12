Космонавты во время экспедиции проведут теннисный матч в космосе

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 98663 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101908 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102265 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116385 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103326 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105803 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112698 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117233 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123052 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134785 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Космонавты во время экспедиции проведут теннисный матч в космосе

Космонавты во время экспедиции проведут теннисный матч в космосе

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Американский астронавт Эндрю Джей Фьюстел запланировал проведение теннисного матча в космосе, сообщает УНН со ссылкой Tennis World и Ассоциации тенниса США (USTA).

Поединок запланирован на 9 марта 2018 года в рамках проекта Net Generaton. Одним из участников мероприятия станет американский космонавт NASA Эндрю Джей Фьюстел, который давно увлекается этим видом спорта.

Также с американцем на Международную космическую станцию ​​должен отправиться его соотечественник Рики Арнольд, а также россиянин Олег Артемьев. Эндрю Джей предложил разнообразить полугодовое пребывание на орбите Земли теннисом. О чем и сказал своим коллегам прямо во время последней пресс-конференции, организованной NASA.

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"Теннис - моя любовь. Он пришел в мою жизнь после того, как я встретил жену. Она из семьи фанатов этого вида спорта. Это отразилось на мне и моих детях", - отметил Фьюстел.

Примечательно, что специально для такого поединка в USTA разрабатываются мини-ракетки, которыми можно будет пользоваться в скафандрах.

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Указано, что это мероприятие будет направлена для популяризации данного вида спорта в мире.

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