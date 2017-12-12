Космонавти під час експедиції проведуть тенісний матч в космосі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Американський астронавт Ендрю Джей Фьюстел запланував проведення тенісного матчу в космосі, повідомляє УНН з посиланням Tennis World та Асоціацію тенісу США (USTA).
Поєдинок запланований на 9 березня 2018 року в рамках проекту Net Generaton. Одним з учасників заходу стане американський космонавт NASA Ендрю Джей Фьюстел, який давно захоплюється цим видом спорту.
Також з американцем на Міжнародну космічну станцію має відправитися його співвітчизник Ріки Арнольд, а також росіянин Олег Артем'єв. Ендрю Джей запропонував урізноманітнити піврічне перебування на орбіті Землі тенісом. Про що і сказав своїм колегам прямо під час останньої прес-конференції, організованою NASA.
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"Теніс - моя любов. Він прийшов в моє життя після того, як я зустрів дружину. Вона з родини фанатів цього виду спорту. Це відбилося на мені і моїх дітей", - відзначив Фьюстел.
Примітно, що спеціально для такого поєдинку в USTA розробляються міні-ракетки, якими можна буде користуватися в скафандрах.
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Зазначено, що такий захід буде спрямований для популяризації даного виду спорту у світі.