Кошулинский: требую от народных депутатов создать ВСК по импичменту президента

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 7968 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 33657 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118602 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121700 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123889 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122234 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154011 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117309 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145169 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Кошулинский: требую от народных депутатов создать ВСК по импичменту президента

Кошулинский: требую от народных депутатов создать ВСК по импичменту президента

Киев  •  УНН

 • 4454 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное производство по организованной преступной группировки Свинарчука-Гладковского, действовавшей под прикрытием Президента Украины и во время войны разворовывало средства, направленные на вооружение армии. Об этом он заяивы на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины" государственная измена ". Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники уйдут из Украины ", - написал он.

Руслан Кошулинский также требую от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.

"Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей", - подытожил он.

Украинские Национальные Новости

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