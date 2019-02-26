Кошулинский: требую от народных депутатов создать ВСК по импичменту президента
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Заместитель председателя партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное производство по организованной преступной группировки Свинарчука-Гладковского, действовавшей под прикрытием Президента Украины и во время войны разворовывало средства, направленные на вооружение армии. Об этом он заяивы на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Фигуранты дела должны быть задержаны и заключены по статье 111 Уголовного кодекса Украины" государственная измена ". Предостерегаю руководство правоохранительных органов о персональной ответственности в случае, если государственные изменники уйдут из Украины ", - написал он.
Руслан Кошулинский также требую от народных депутатов создать временную следственную комиссию по импичменту президента в связи с фактами коррупции высших должностных лиц государства.
"Призываю всех патриотов Украины мобилизоваться и задержать предателей", - подытожил он.