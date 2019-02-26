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Кошулинський: вимагаю від народних депутатів створити ТСК щодо імпічменту президента

Кошулинський: вимагаю від народних депутатів створити ТСК щодо імпічменту президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Заступник Голови партії ВО “Свобода” Руслан Кошулинський вимагає від правоохоронних органів невідкладно порушити кримінальне провадження щодо організованого злочинного угруповання Свинарчука-Гладковського, яке діяло під прикриттям Президента України та в час війни розкрадало кошти, спрямовані на озброєння армії. Про це він заяиви на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Фігуранти справи мають бути затримані та ув’язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України „державна зрада“. Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України”, — написав він.

Руслан Кошулинський також вимагаю від народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв’язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави.

“Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників”, — підсумував він.

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