Кошулинський: вимагаю від народних депутатів створити ТСК щодо імпічменту президента

“Фігуранти справи мають бути затримані та ув’язнені за статтею 111 Кримінального кодексу України „державна зрада“. Застерігаю керівництво правоохоронних органів про персональну відповідальність у разі, якщо державні зрадники втечуть з України”, — написав він.

Руслан Кошулинський також вимагаю від народних депутатів створити Тимчасову слідчу комісію щодо імпічменту президента у зв’язку з фактами корупції найвищих посадових осіб держави.

“Закликаю всіх патріотів України мобілізуватись і затримати зрадників”, — підсумував він.