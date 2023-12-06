Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного судью отправили под стражу на два месяца

Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.