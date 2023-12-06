Коррупция в Киевском апелляционном суде: еще одного судью отправили под стражу на два месяца
Второму судье Апелляционного суда Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 2,5 млн гривен за предполагаемое получение взятки в размере 35 000 долларов.
США объявили о новой военной помощи Украине в размере 175 миллионов долларов - Блинкен
США объявляют о новом пакете помощи Украине в размере 175 млн долларов, включая средства противовоздушной обороны, артиллерию и противотанковое вооружение.
Зеленский пригласил оборонные компании США создать "арсенал свободы" вместе с Украиной, что будет гарантировать глобальную безопасность будущим поколениям
Президент Украины Зеленский пригласил оборонные фирмы США сотрудничать с Украиной на конференции dfnc1: Us Edition, предусматривающей совместные усилия по созданию мощного "арсенала свободы" для глобальной безопасности.
Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью
Украина укрепляет свои пограничные укрепления с Беларусью, постоянно возводя новые оборонительные сооружения. Пограничники круглосуточно контролируют ситуацию.
Президент Байден планирует объявить о пакете помощи Украине в размере 175 миллионов долларов
Президент Байден намерен объявить о выделении Украине помощи в размере 175 миллионов долларов и будет призывать Конгресс одобрить его запрос на финансирование национальной безопасности.
Несмотря на похолодание: до конца этой недели дефицита в энергосистеме не ожидается - Укрэнерго
Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщает, что на этой неделе в энергосистеме Украины не ожидается дефицита электроэнергии, несмотря на увеличение потребления и холодную погоду.
Украина и Австрия обсуждают ядерную безопасность и поддержку украинского энерго сектора
Министр энергетики Украины Галущенко и посол Австрии Бенчио встретились, чтобы обсудить ядерную безопасность и энергетическое сотрудничество. Они подчеркнули глобальные проблемы ядерной безопасности, и Украина поблагодарила Австрию за финансирование миссии МАГАТЭ.
Вспышка инфекции в Полтаве: отравившиеся студенты находятся в состоянии средней тяжести
Студенты, госпитализированные с отравлением в Полтавском юридическом институте, находятся в состоянии средней тяжести. Медицинские службы и полиция продолжают расследование острой вспышки кишечника, связанной со студенческим кафе.
"Правительство допустило ошибки": бывший премьер-министр Борис Джонсон на слушаниях извинился перед семьями жертв Covid
Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился за ошибки правительства в борьбе с COVID-19 в ходе расследования, признав недооценку кризиса. Он выразил сожаление по поводу числа погибших от пандемии в Великобритании.
Херсон снова под обстрелом: оккупанты атакуют с временно оккупированного левого берега
Днепровский район Херсона под обстрелом. Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега.