Коронавирусом в Украине заразились уже более 1000 медиков - Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня в Украине на коронавирусную болезнь заболел 1031 медик и 358 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Всего за все время пандемии заболело 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141", - сказал Степанов.
По его словам, в целом за предыдущие сутки было совершено 4695 исследований методом ПЦР.
"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - сказал министр.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный.