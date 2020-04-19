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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 27567 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 74518 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127320 просмотра

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4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

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Коронавирусом в Украине заразились уже более 1000 медиков - Степанов

Коронавирусом в Украине заразились уже более 1000 медиков - Степанов

Киев  •  УНН

 • 16554 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. На сегодня в Украине на коронавирусную болезнь заболел 1031 медик и 358 детей. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Всего за все время пандемии заболело 5449 человек, из них 358 детей и 1031 медицинский работник. В общем выздоровели 347 человек. Летальных случаев 141", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за предыдущие сутки было совершено 4695 исследований методом ПЦР.

"Если говорить в разрезе регионов, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 49, и городе Киеве - 31", - сказал министр.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 5449 больных на COVID-19, из них 141 случай - летальный.

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