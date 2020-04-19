Коронавірусом в Україні заразилося вже понад 1000 медиків - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Станом на сьогодні в Україні на коронавірусну хворобу захворів 1031 медик та 358 дітей. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Загалом за весь час пандемії захворіло 5449 осіб, з них 358 дітей та 1031 медичний працівник. Загалом одужало 347 осіб. Летальних випадків 141", - сказав Степанов.
З його слів, загалом за попередню добу було здійснено 4695 досліджень методом ПЛР.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 49, та місті Києві – 31", - сказав міністр.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 5449 хворих на COVID-19, з них 141 випадок - летальний.