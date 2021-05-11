Коронавирусной инфекцией в мире заболело уже 159,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. По состоянию на утро вторника в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 159,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 159,596,606 человек, из них выздоровели 137,259,864 человек. Количество умерших возросло до 3,317,492.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,515,308), Индия (22,991,927), Бразилия (15,214,030), Франция (5,780,379), Турция (5,044,936), Россия (4,888,727), Великобритания (4,437,217) и Италия (4,116,287).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (596,179), Бразилии (423,436) и Индия (250,025).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 122 327 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 46 512 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.