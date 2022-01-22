Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 346 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 346 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 346,991,418 человек, из них выздоровел 276,664,168 человек. Количество умерших возросло до 5,603,599.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (71,394,579), Индия (38,903,731), Бразилия (23,757,741), Франция (16,001,498), Великобритания (15,709,059), Россия (10,987,774), Турция (10,808,770), Италия (9,597,362), Германия (8,535,962) Испания (8,975,458) и Аргентина (7,694,506).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (887,643), Бразилии (622,647) и Индии (488,911).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 819 538 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 98 993 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.