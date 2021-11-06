Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 249 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело более 249 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 249,850,588 человек, из них выздоровел 226,199,514 человек. Количество умерших возросло до 5,053,802.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (47,280,449), Индия (34,344,087), Бразилия (21, 862,458), Великобритания (9,241,916), Россия (8,714,595), Турция (8,178,901), Франция (7,199,332) и Иран (5,973,457).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (774,673), Бразилии (609,112) и Индии (460,268).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 3 032 951 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 70 842 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.