Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 49 человек

По его словам, с начала учета на территории области было зарегистрировано 121 подозрение на коронавирусную инфекцию.

"66 случаев - диагноз лабораторно не подтвержден. 49 случаев - выявлен коронавирус, в том числе у 4 детей", - рассказал он.

Скальский добавил, что состояние пациентов стабильное.

"Кроме одного пациента - мужчины 56 лет, которые имеет большой спектр сопутствующих заболеваний. У него состояние тяжелое", - рассказал он.

Чиновник отметил, что медикаментозные запасы госпитальной базы области постоянно обновляются.

"Все полученные централизованные поставки мы распределили по больницам Винницкой области по потребностям", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Винницкая область получила 15 млн грн финансовой помощи от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".

"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.

Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.

Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.