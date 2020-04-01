Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 49 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 1 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 49 осіб, які перебувають у Вінницькій області. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
За його словами, з початку обліку на території області була зареєстрована 121 підозра на коронавірусну інфекцію.
"66 випадків – діагноз лабораторно не підтверджений. 49 випадків – виявлено коронавірус, у тому числі у 4 дітей", - розповів він.
Скальський додав, що стан пацієнтів стабільний.
"Окрім одного пацієнта – чоловіка 56 років, що має великий спектр супутніх захворювань. У нього стан важкий", - розповів він.
Чиновник зазначив, що медикаментозні запаси госпітальної бази області постійно оновлюються.
"Усі отримані централізовані поставки ми розподілили по лікарнях Вінницької області за потребами", - підкреслив він.
Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала 15 млн грн фінансової допомоги від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.
“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.