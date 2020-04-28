Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 406 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодня, 28 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 406 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Выздоровели 85 человек. Об этом в своем Facebook написал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
"По состоянию на 28 апреля на территории области зарегистрировано 406 случаев больных коронавирусной инфекцией, в том числе у 27 детей (Винница - 15, Гайсин - 4, Винницкий район - 2, Барский, Литинский, Черновцы, Томашпольский, Тростянецкий и Калиновский районы по 1 случаю)", - написал он.
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Скальский уточнил, что всего сейчас в лабораториях протестировано 7062 образца материалов.
Напомним, в Винницкой области требуют отставки руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации.