Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 406 человек

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 26711 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 74076 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100886 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127246 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 128131 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170905 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121480 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 156436 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104914 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103058 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Актуальное
Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 406 человек

Коронавирус в Винницкой области подтвержден у 406 человек

Киев  •  УНН

 • 11919 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На сегодня, 28 апреля, коронавирусная инфекция подтверждена у 406 человек, которые сейчас находятся в Винницкой области. Выздоровели 85 человек. Об этом в своем Facebook написал председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.

"По состоянию на 28 апреля на территории области зарегистрировано 406 случаев больных коронавирусной инфекцией, в том числе у 27 детей (Винница - 15, Гайсин - 4, Винницкий район - 2, Барский, Литинский, Черновцы, Томашпольский, Тростянецкий и Калиновский районы по 1 случаю)", - написал он.

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Скальский уточнил, что всего сейчас в лабораториях протестировано 7062 образца материалов.

Напомним, в Винницкой области требуют отставки руководительницы "медицинского" департамента облгосадминистрации.

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