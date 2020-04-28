Коронавірус на Вінниччині підтверджено у 406 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Станом на сьогодні, 28 квітня, коронавірусна інфекція підтверджена у 406 людей, які наразі перебувають у Вінницькій області. Одужало 85 осіб. Про це у своєму Facebook написав голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
“Станом на 28 квітня на території області зареєстровано 406 випадків хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі у 27 дітей (Вінниця — 15, Гайсин — 4, Вінницький район — 2, Барський, Літинський, Чернівці, Томашпільський, Тростянецький та Калинівський райони по 1 випадку)”, — написав він.
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Скальський уточнив, що всього наразі в лабораторіях протестовано 7062 зразки матеріалів.
Нагадаємо, на Вінниччині вимагають звільнення очільниці “медичного” департаменту облдержадміністрації.