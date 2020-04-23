Коронавирус в Черкасской области подтвержден уже у 220 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. По состоянию на 23 апреля, в Черкасской области зарегистрировано 220 инфицированных короновирусом человек. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга COVID-19 сообщаем, что в области зарегистрировано 220 случаев коронавирусной инфекции, трое больных умерли и 43 выздоровели. Заболевание зарегистрированы на 16 админтерритория: в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринописьком, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском и Шполянском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки было исследовано 200 образцов материала от больных с подозрением на коронавирусной инфекцией.
"Обследовались больные с подозрением на COVID-19, с диагнозом - пневмония, а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции", - информирует лаборатория.
Напомним, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. За неполный месяц “Спільнодія Черкащини” - платформа сотрудничества власти, бизнеса и Черкасс - привлекла почти 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП (Наша Ряба), чьи мощности расположены на территории региона.
Помощь за это время получило более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов. На средства защиты медиков и тесты потрачено уже около 16 млн грн.