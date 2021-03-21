Коронавирус на Буковине: за сутки почти 400 новых инфицированных
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 384 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 171 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали:
Так, в целом на Буковине зафиксировано 65 939 случаев болезни. За последние сутки 171 человек выздоровел, 48 333 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умер 1251 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 968 образцов и 303 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 546 363 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 941 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.