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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 19938 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 33718 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 191981 просмотра

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Коронавирус на Буковине: за сутки почти 400 новых инфицированных

Коронавирус на Буковине: за сутки почти 400 новых инфицированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 384 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровел 171 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали:

Так, в целом на Буковине зафиксировано 65 939 случаев болезни. За последние сутки 171 человек выздоровел, 48 333 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умер 1251 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 968 образцов и 303 экспресс-тестов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 546 363 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 29 941 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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