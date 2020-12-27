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Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело почти в четыре раза больше людей, чем заболело

Киев • УНН

 • 11085 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали лишь 93 новых случая инфицирования COVID-19, когда выздоровели 358 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело почти в четыре раза больше людей, чем заболело

Так, в целом на Буковине зафиксировано 39 515 случаев болезни. За последние сутки 358 человек выздоровели, 27 551 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 767 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 282 образцов.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1025989 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 774 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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