Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело почти в четыре раза больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали лишь 93 новых случая инфицирования COVID-19, когда выздоровели 358 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 39 515 случаев болезни. За последние сутки 358 человек выздоровели, 27 551 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 767 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 282 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1025989 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 17 774 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.