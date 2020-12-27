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Коронавірус на Буковині: за добу одужало майже в чотири рази більше людей, ніж захворіло

Київ • УНН

 • 11085 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували лише 93 нових випадки інфікування COVID-19, коли одужало 358 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Коронавірус на Буковині: за добу одужало майже в чотири рази більше людей, ніж захворіло

Так, загалом на Буковині зафіксовано 39 515 випадків хвороби. За останню добу 358 людей одужало, 27 551 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 767 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 282 зразки.

Більше подробиць голова ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 025 989 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 17 774 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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