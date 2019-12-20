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Корниенко рассказал, сколько стоил билет на корпоратив "Слуги народа"

Корниенко рассказал, сколько стоил билет на корпоратив "Слуги народа"

Киев  •  УНН

 • 38202 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Билет на благотворительный новогодний корпоратив "Слуги народа" стоил 2500 гривен. Об этом журналисту УНН рассказал председатель партии "Слуга народа", первый заместитель фракции Александр Корниенко.

"Билеты стоили 2500 гривен и часть этих денег пойдет на благотворительность ... Мы депутатам билеты заблаговременно выдали и они заранее за них рассчитались. Также, еще отдельно будем собирать деньги на благотворительность во время корпоратива", - сказал Корниенко.

По его словам, сейчас еще неизвестно, в какие именно благотворительные фонды пойдут деньги.

"К нам многие обращаются за помощью, поэтому мы выберем несколько важнейших ... то есть будем смотреть", - рассказал Корниенко.

Кроме того, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал журналисту УНН, что во время корпоратива состоятся благотворительные аукционы.

"Это благотворительный вечер, там будут собирать пожертвования ... Там будут проходить благотворительные аукционы, которые позволят собрать средства на благотворительность ...", - сказал Арахамия.

Отметим, как стало известно УНН, корпоратив уже начался.

Напомним, полиция охраняет территорию КВЦ "Парковый" перед корпоративом "Слуги народа".

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