Поліція охороняє територію КВЦ "Парковий" перед корпоративом "Слуги народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Біля київського міжнародного конференц-центру “Парковий” зібралась поліція, що охороняє територію. Сьогодні там запланований корпоратив фракції “Слуга народа”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Територію біля КВЦ “Парковий” охороняє поліція. Наразі встановлений паркан біля пішохідного переходу.
Додамо, сьогодні, 20 грудня, в КВЦ “Парковий” відбудеться корпоратив фракції “Слуга народу”.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада закрила останнє планове засідання цього року.