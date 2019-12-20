ВР закрила останнє пленарне засідання цього року
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховна Рада України сьогодні завершила останнє пленарне засідання у 2019 році, передає кореспондент УНН.
Так, о 14:10 завершилося ранкове засідання Верховної Ради України яке, відповідно до порядку денного пленарних засідань, було останнім у 2019 році. Сьогодні у сесійній залі було зареєстровано 320 народних депутатів України.
Додамо, що під час останнього засідання під час години запитань до уряду у Раді виступили зі звітами заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, міністр фінансів України Оксана Маркарова та Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Так, парламентарі ухвалили низку законопроектів, зокрема, попередньо схвалили зміни до Бюджету-2020, ухвалили законопроект щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров’я, зробили крок до запровадження електронного документообігу у ВР та попередньо скасували реєстрації книги обліку для ФОПів.
Рада так і не встигнула у цьому році розглянути та ухвалити законопроект про запровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, проте, голова ВРУ Дмитро Разумков під час засідання доручив комітету з питань аграрної та земельної політики провести кілька додаткових засідань щодо ринку землі у 2019 та 2020 роках.